Мадам Бовари. Часть 2 (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

История о судьбе Эммы Бовари - одной из самых романтичных и загадочных героинь 19-го века. Желание испытать по-настоящему "большое чувство" заставило эту энергичную, своенравную и увлекающуюся женщину забыть о муже и маленькой дочери и с головой ринуться в водоворот любовных страстей. Ее �романы, пристрастие к дорогим экстравагантным покупкам и стремление вести блестящий светский образ жизни разорили и разрушили семью...



Мадам Бовари смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.