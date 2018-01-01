Wink
Мадам Баттерфляй
Актёры и съёмочная группа фильма «Мадам Баттерфляй»

Режиссёры

Жан-Пьерр Поннель

Jean-Pierre Ponnelle
Режиссёр

Актёры

Криста Людвиг

Christa Ludwig
АктрисаSuzuki
Мирелла Френи

Mirella Freni
АктрисаCio-Cio-San
Пласидо Доминго

Plácido Domingo
АктёрB.F. Pinkerton
Мариус Ринцлер

Marius Rintzler
АктёрThe Bonzo
Роберт Кернс

Robert Kerns
АктёрSharpless

Сценаристы

Джузеппе Джакоза

Giuseppe Giacosa
Сценарист
Жан-Луи Мартиноти

Jean-Louis Martinoty
Сценарист
Дэвид Беласко

David Belasco
Сценарист
Луиджи Иллика

Luigi Illica
Сценарист

Продюсеры

Фриц Буттенштидт

Fritz Buttenstedt
Продюсер

Художники

Жан-Пьерр Поннель

Jean-Pierre Ponnelle
Художник