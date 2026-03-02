М3ГАН (фильм, 2022) смотреть онлайн
8.02022, M3GAN
Ужасы, Фантастика101 мин18+
О фильме
10-летняя Кэди вместе спапой имамой попадает вавтоаварию. Родители погибают, адевочка отправляется жить ктёте Джемме—сотруднице корпорации попроизводству технологичных игрушек. Незная, каксправиться свнезапно свалившейся нанеё ответственностью, ине особо желая тратить наплемянницу время, Джемма знакомит Кэди сэкспериментальной куклой-андроидом М3ган, обладающей искусственным интеллектом. Первостепенной задачей новой «подружки» является защита ребёнка отвсевозможного физического иморального вреда, иМ3ган понимает этослишком буквально.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрФантастика, Ужасы
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Джерард
Джонстоун
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- ВМАктриса
Вайолет
Макгроу
- ЭДАктриса
Эми
Дональд
- ДДАктриса
Дженна
Дэвис
- РЧАктёр
Ронни
Чиэн
- БДАктёр
Брайан
Джордан Альварез
- ДБАктриса
Джен
Браун
- СГАктёр
Стефан
Гарно
- ЛДАктриса
Лори
Дунги
- ЭААктриса
Эми
Ашервуд
- МСАктёр
Майкл
Сассенте
- СЧАктёр
Самсон
Чан-Бун
- РЛАктриса
Рени
Лайонс
- МБАктёр
Миллен
Бейрд
- АГАктёр
Арло
Грин
- ДБАктриса
Джая
Бич-Робертсон
- ЭДАктриса
Эллен
Дубин
- НКАктриса
Наташа
Коич
- ЮЁАктёр
Юджин
Ён
- АКСценарист
Акела
Купер
- Сценарист
Джеймс
Ван
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ГГПродюсер
Грег
Гилрет
- АХПродюсер
Адам
Хендрикс
- ЭБКомпозитор
Энтони
Б. Уиллис