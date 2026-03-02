М3ГАН (фильм, 2022) смотреть онлайн

М3ГАН
8.02022, M3GAN
Ужасы, Фантастика101 мин18+

10-летняя Кэди вместе спапой имамой попадает вавтоаварию. Родители погибают, адевочка отправляется жить ктёте Джемме—сотруднице корпорации попроизводству технологичных игрушек. Незная, каксправиться свнезапно свалившейся нанеё ответственностью, ине особо желая тратить наплемянницу время, Джемма знакомит Кэди сэкспериментальной куклой-андроидом М3ган, обладающей искусственным интеллектом. Первостепенной задачей новой «подружки» является защита ребёнка отвсевозможного физического иморального вреда, иМ3ган понимает этослишком буквально.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Фантастика, Ужасы
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

