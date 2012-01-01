Людвиг Баварский (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Ludwig II
Драма, Исторический137 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Баварский король Людвиг II стал легендой еще при жизни. Тонкий любитель искусства, знаток музыки и архитектуры, возвышенный юноша… Да, трудно представить себе менее подходящую кандидатуру на баварский престол — особенно в век расцвета воинствующих империй. Красавец Людвиг, более увлеченный оперой, чем пополнением казны, и сам сомневался в том, что оправдает надежды отца и станет достойным преемником.
СтранаГермания, Австрия
ЖанрИсторический, Драма
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МНРежиссёр
Мари
Ноэль
- ПЗРежиссёр
Петер
Зер
- СТАктёр
Сабин
Тамбреа
- СШАктёр
Себастьян
Шиппер
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- ЭЗАктёр
Эдгар
Зельге
- ФМАктёр
Фридрих
Мюке
- ЮфАктёр
Юстус
фон Донаньи
- Актёр
Самуэль
Финци
- ТШАктёр
Том
Шиллинг
- ПБАктриса
Паула
Бер
- УОАктёр
Уве
Оксенкнехт
- МНСценарист
Мари
Ноэль
- ПЗСценарист
Петер
Зер
- КБОператор
Кристиан
Бергер
- БККомпозитор
Бруно
Куле