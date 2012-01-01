Людвиг Баварский (фильм, 2012) смотреть онлайн

Людвиг Баварский
Фильмы
2012, Ludwig II
Драма, Исторический137 мин18+

О фильме

Баварский король Людвиг II стал легендой еще при жизни. Тонкий любитель искусства, знаток музыки и архитектуры, возвышенный юноша… Да, трудно представить себе менее подходящую кандидатуру на баварский престол — особенно в век расцвета воинствующих империй. Красавец Людвиг, более увлеченный оперой, чем пополнением казны, и сам сомневался в том, что оправдает надежды отца и станет достойным преемником.

Страна
Германия, Австрия
Жанр
Исторический, Драма
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb