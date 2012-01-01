Людвиг Баварский (фильм, 2012) смотреть онлайн

Баварский король Людвиг II стал легендой еще при жизни. Тонкий любитель искусства, знаток музыки и архитектуры, возвышенный юноша… Да, трудно представить себе менее подходящую кандидатуру на баварский престол — особенно в век расцвета воинствующих империй. Красавец Людвиг, более увлеченный оперой, чем пополнением казны, и сам сомневался в том, что оправдает надежды отца и станет достойным преемником.



