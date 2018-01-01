Людмила Петрановская. Умный ребенок – это какой? (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Людмила Петрановская. Умный ребенок – это какой?
83 мин12+
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Сюжет
Лекция семейного психолога, признанного эксперта в области детско-родительских отношений Людмилы Петрановской, посвященная развитию интеллектуальных способностей ребенка. Вы узнаете, какие типы интеллекта существуют, и какой подход позволяет каждому из них раскрыться наиболее полно.
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