Люди силы. Дым предков (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Мистика сопровождает нас на протяжении всей истории человечества. С тех пор как первый шаман обратился за помощью к духам, прошли сотни тысяч лет. Но и сегодня на нашей планете можно найти хранителей тех первых, древнейших мистических обрядов. Для создания фильма авторы совершили путешествие от Мексики до России, от Казахстана до Шри-Ланки, от США до Румынии и отыскали те редкие места, где в современный мир прорывается магическая реальность прошлого, где оживает архаическое сознание предков, где никто и ничто не смог вытеснить языческих демонов и богов. Здесь таинственные избранники высших сил совершают чудеса, которым нет объяснения, а шаманы следуют обрядам, таким же древним, как сама история человечества.



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