Люди, места, вещи
Актёры и съёмочная группа фильма «Люди, места, вещи»

Режиссёры

Джеймс С. Страуз

Jim Strouse
Режиссёр

Актёры

Джемейн Клемент

Jemaine Clement
АктёрWill Henry
Реджина Холл

Regina Hall
АктрисаDiane
Стефани Аллен

Stephanie Allynne
АктрисаCharlie
Джессика Уильямс

Jessica Williams
АктрисаKat
Ондреа Гадсби

Aundrea Gadsby
Актриса
Гия Гадсби

Gia Gadsby
Актриса
Нэнси Энг

Nancy Eng
АктрисаMeanne
Саманта Пози

Samantha Posey
Актриса
Майкл Чернус

Michael Chernus
АктёрGary St. Gray
Селия Ау

Celia Au
АктрисаCelia

Сценаристы

Джеймс С. Страуз

Jim Strouse
Сценарист

Продюсеры

Майкл Б. Кларк

Michael B. Clark
Продюсер

Художники

Алан Ламперт

Alan Lampert
Художник
Кери Лангермен

Keri Langerman
Художница

Операторы

Крис Тиг

Chris Teague
Оператор