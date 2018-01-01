Wink
Фильмы
Люди большой воды
Актёры и съёмочная группа фильма «Люди большой воды»

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди большой воды»

Режиссёры

Андрей Кирсанов

Андрей Кирсанов

Режиссёр

Сценаристы

Андрей Кирсанов

Андрей Кирсанов

Сценарист

Продюсеры

Андрей Кирсанов

Андрей Кирсанов

Продюсер
Вера Василенко

Вера Василенко

Продюсер

Монтажёры

Елена Филатова

Елена Филатова

Монтажёр

Композиторы

Василий Писаренко

Василий Писаренко

Композитор