WinkФильмыЛюбовный недугАктёры и съёмочная группа фильма «Любовный недуг»
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовный недуг»
Режиссёры
Актёры
АктёрBade Raja Thakur
Шамми КапурShammi Kapoor
Актриса
НандаNanda Karnataki
АктрисаRaj Rani (в титрах: Tanuja)
ТануджаTanuja Samarth
Актёр
Виджаендра ГхатгеVijayendra Ghatge
АктёрChote Thakur Virendra 'Vir' Singh
Кулбхушан КхарбандаKulbhushan Kharbanda
АктрисаChamiya (в титрах: Bindu)
БиндуBindu Desai
АктрисаBadi Maa
Сушма СетхSushma Seth
АктёрRaja Virendra Pratap Singh
Раза МурадRaza Murad
Актёр
Рахендра НатRajendranath Malhotra
АктрисаRadha