Любовный недуг
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовный недуг»

Режиссёры

Радж Капур

Raj Kapoor
Режиссёр

Актёры

Шамми Капур

Shammi Kapoor
АктёрBade Raja Thakur
Нанда

Nanda Karnataki
Актриса
Тануджа

Tanuja Samarth
АктрисаRaj Rani (в титрах: Tanuja)
Виджаендра Гхатге

Vijayendra Ghatge
Актёр
Кулбхушан Кхарбанда

Kulbhushan Kharbanda
АктёрChote Thakur Virendra 'Vir' Singh
Бинду

Bindu Desai
АктрисаChamiya (в титрах: Bindu)
Сушма Сетх

Sushma Seth
АктрисаBadi Maa
Раза Мурад

Raza Murad
АктёрRaja Virendra Pratap Singh
Рахендра Нат

Rajendranath Malhotra
Актёр
Киран Вайрале

Kiran Vairale
АктрисаRadha

Сценаристы

К.К. Сингх

K.K. Singh
Сценарист

Продюсеры

Радж Капур

Raj Kapoor
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Граббе

Актёр дубляжа
Лариса Данилина

Актриса дубляжа
Сергей Малишевский

Актёр дубляжа
Вадим Спиридонов

Актёр дубляжа
Ольга Гаспарова

Актриса дубляжа

Художники

Бхану Атайя

Bhanu Athaiya
Художница

Монтажёры

Радж Капур

Raj Kapoor
Монтажёр

Композиторы

Лаксмикант Шантарам Кудалкар

Laxmikant Shantaram Kudalkar
Композитор
Пьярелал Рампрасад Шарма

Pyarelal Ramprasad Sharma
Композитор