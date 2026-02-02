Фильм Любовный апокалипсис
2025, Amour apocalypse
Мелодрама, Комедия18+
О фильме
Адам — добросердечный владелец питомника. Сверхчувствительный и находящийся на грани депрессии, он скрывает свои экзистенциальные страхи от окружающих, и позволяет своей молодой помощнице пользоваться его добродушием. Чтобы побороть свои страхи, связанные с глобальным изменением климата, Адам заказывает терапевтическую солнечную лампу. Обратившись в службу технической поддержки производителя лампы, он знакомится с Тиной, лучезарной женщиной, чей голос рассеивает все его тревоги.
Рейтинг
6.5 IMDb