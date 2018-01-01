Wink
Фильмы
Любовные похождения блондинки
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовные похождения блондинки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовные похождения блондинки»

Режиссёры

Милош Форман

Милош Форман

Milos Forman
Режиссёр

Актёры

Гана Брейхова

Гана Брейхова

Hana Brejchová
АктрисаAndula
Владимир Меншик

Владимир Меншик

Vladimír Mensík
АктёрVacovský
Иван Хейл

Иван Хейл

Ivan Kheil
Актёрzálozák Manas
Иржи Грубы

Иржи Грубы

Jirí Hrubý
АктёрBurda
Йозеф Шебанек

Йозеф Шебанек

Josef Sebanek
АктёрOtec
Йозеф Колб

Йозеф Колб

Josef Kolb
АктёрPokorný
Мари Салачова

Мари Салачова

Marie Salacová
АктрисаMarie
Яна Новакова

Яна Новакова

Jana Novaková
АктрисаJana (в титрах: Jana Nováková)
Жарка Цркалова

Жарка Цркалова

Jarka Crkalová
АктрисаJaruska
Ждена Лоренцова

Ждена Лоренцова

Zdena Lorencová
АктрисаZdena
Ян Вострчил

Ян Вострчил

Jan Vostrcil
АктёрPlukovník
Ота Сэттлер

Ота Сэттлер

Ota Sattler
Актёр

Сценаристы

Милош Форман

Милош Форман

Milos Forman
Сценарист
Иван Пассер

Иван Пассер

Ivan Passer
Сценарист

Продюсеры

Рудольф Гайек

Рудольф Гайек

Rudolf Hájek
Продюсер
Доро Владо Хрельянович

Доро Владо Хрельянович

Doro Vlado Hreljanovic
Продюсер

Операторы

Мирослав Ондржичек

Мирослав Ондржичек

Miroslav Ondrícek
Оператор

Композиторы

Эвжен Иллин

Эвжен Иллин

Eugen Illin
Композитор