Фильм Любовные похождения блондинки

В маленьком городке Зруче ситуация, как в Иваново в лучшие советские годы. По полтора десятка женщин на одного мужчину, и никаких перспектив. Нечем уравновесить контингент, собранный сплошь из работниц обувной фабрики. Но ее директор - малый не промах: благодаря его связям в городок прибывает гарнизон солдат-запасников. Происходит даже церемония знакомства, крайне унизительная для обеих сторон. Но, вопреки планам руководства, молодой симпатичной Андуле выпадает карта из другой колоды. Вместо лысеющего резервиста ей удается подцепить музыканта из Праги. Он и не подозревает, что мимолетная интрижка обернется нежданной гостьей на пороге столичной квартиры... Это образцовый фильм чешской новой волны, хорошо усвоившей уроки французского - натурные съемки, непрофессиональные актеры, "непреднамеренная" камера. Номинации на «Оскар» и «Золотого Льва» (Венеция). Премия «Бодиль» (Дания) за лучший европейский фильм.

