Фильм Любовное гнездышко
1951, Love Nest
Драма, Мелодрама12+
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О фильме
Журналист Джим Скотт возвращается из армии и обнаруживает, что его жена приобрела дом, на котором надеется заработать, сдавая комнаты. На молодоженов сваливаются связанные с ремонтом заботы и проблемы. Зато в новом доме очень милые соседи, а особенно хороша белокурая Роберта, которая охотно строит глазки Скотту. Тем временем, пока идет благоустройство, брачный аферист Чарли Паперсон вовлекает всех жителей дома в свои аферы.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джозеф
М. Ньюман
- ДХАктриса
Джун
Хэвер
- УЛАктёр
Уильям
Ландигэн
- ФФАктёр
Фрэнк
Фэй
- Актриса
Мэрилин
Монро
- ДПАктёр
Джек
Пар
- ЛДАктриса
Литрис
Джой
- ГКАктёр
Генри
Кулки
- ФААктриса
Флоренс
Ауэр
- РБАктёр
Родни
Белл
- ФБАктриса
Фэйр
Бинни
- МБАктриса
Мари
Блейк
- ДДАктриса
Донна
Джо Бойс
- ББАктёр
Бенни
Берт
- ЧКАктёр
Чарльз
Кэлверт
- ЛКАктёр
Лео
Клири
- ДКАктёр
Джордж
Конрад
- ДКАктёр
Джон
Костильо
- ДДАктёр
Джек
Дэйли
- ЭДАктёр
Энтони
Де Марио
- ФФАктёр
Франклин
Фэрнум
- МГАктёр
Мак
Грэй
- СХАктёр
Стюарт
Холл
- ЭХАктёр
Элвин
Хаммер
- БХАктёр
Брэдфорд
Хаттон
- ГХАктёр
Гарри
Хайнс
- ЭХАктриса
Эдна
Холлэнд
- БДАктёр
Боб
Джеллисон
- УДАктёр
Уильям
Джастин
- МЛАктёр
Мюррэй
Леонард
- ММАктёр
Майк
Махони
- ПМАктриса
Патриция
Миллер
- РМАктёр
Рэй
Монтгомери
- ДОАктёр
Дон
Орландо
- ДРАктёр
Дэнни
Ричардс мл.
- АРАктёр
Альбин
Робелинг
- МРАктёр
Майкл
Росс
- ЭСАктриса
Элизабет
Слифер
- МУАктриса
Мод
Уоллес
- БУАктёр
Билли
Уэйн
- МВАктриса
Марта
Вентуорф
- ИДСценарист
И.А.Л.
Даймонд
- ЖБПродюсер
Жуль
Бак
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- РХудожница
Рени
- ТЛХудожник
Томас
Литтл
- ДУМонтажёр
Дж.
Уотсон Уэбб мл.
- СДКомпозитор
Сирил
Дж. Мокридж