Любовное гнездышко
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Любовное гнездышко

Фильм Любовное гнездышко

1951, Love Nest
Драма, Мелодрама12+
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О фильме

Журналист Джим Скотт возвращается из армии и обнаруживает, что его жена приобрела дом, на котором надеется заработать, сдавая комнаты. На молодоженов сваливаются связанные с ремонтом заботы и проблемы. Зато в новом доме очень милые соседи, а особенно хороша белокурая Роберта, которая охотно строит глазки Скотту. Тем временем, пока идет благоустройство, брачный аферист Чарли Паперсон вовлекает всех жителей дома в свои аферы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовное гнездышко»