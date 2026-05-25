Фильм Любовное гнездышко

Журналист Джим Скотт возвращается из армии и обнаруживает, что его жена приобрела дом, на котором надеется заработать, сдавая комнаты. На молодоженов сваливаются связанные с ремонтом заботы и проблемы. Зато в новом доме очень милые соседи, а особенно хороша белокурая Роберта, которая охотно строит глазки Скотту. Тем временем, пока идет благоустройство, брачный аферист Чарли Паперсон вовлекает всех жителей дома в свои аферы.

