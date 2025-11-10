Любовница
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Любовница

Любовница (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Lover Girl
Драма, Комедия18+

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О фильме

Джейк — шестнадцатилетняя девушка, от которой ушла мать. Она находит свою старшую сестру Дарлин в Лос-Анджелесе, но та её отвергает. Соседка Дарлин, Марси, сжалившись над Джейком, позволяет ей остаться у неё на ночь. Джейк узнаёт, что Марси — менеджер в массажном салоне и убеждает Марси взять её на работу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

5.1 IMDb