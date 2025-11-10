Любовница (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Lover Girl
Драма, Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джейк — шестнадцатилетняя девушка, от которой ушла мать. Она находит свою старшую сестру Дарлин в Лос-Анджелесе, но та её отвергает. Соседка Дарлин, Марси, сжалившись над Джейком, позволяет ей остаться у неё на ночь. Джейк узнаёт, что Марси — менеджер в массажном салоне и убеждает Марси взять её на работу.
Рейтинг
5.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Джо
Сиракьюз
- ТСАктриса
Тара
Сабкофф
- СБАктриса
Сандра
Бернхард
- КСАктриса
Кристи
Суонсон
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- СБАктриса
Сьюзэн
Барнс
- РХАктриса
Рене
Хамфри
- СЛАктриса
Сахара
Лотти
- УЮАктёр
Уильям
Ютей
- ЛТАктёр
Леонард
Термо
- РРАктёр
Роберт
Романус
- ЭСАктёр
Эрик
Сигел
- КБАктёр
Курт
Брайант
- ДССценарист
Джо
Сиракьюз
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- МППродюсер
Марк
Пирс
- ДЛОператор
Дин
Лент
- МККомпозитор
Марк
Килиан