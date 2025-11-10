Любовница (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сценарист-неудачник Марвин Лэндисман и разорившийся продюсер Джек Рот решают в очередной раз попытать удачу и снять хитовый фильм, который принес бы им неплохую прибыль. Вот только средств для осуществления этой задумки у них маловато.



Тогда Джеку приходит в голову отличная идея, и вскоре незадачливые киношники находят себе спонсора, в лице пожилого богача, а заодно и главную героиню, в лице его любовницы, которой стоит только щелкнуть пальчиком, и стареющий Дон Жуан выполнит любое ее желание, и уж тем более самое главное - стать звездой...

