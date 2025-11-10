Любовница (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Mistress
Драма, Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сценарист-неудачник Марвин Лэндисман и разорившийся продюсер Джек Рот решают в очередной раз попытать удачу и снять хитовый фильм, который принес бы им неплохую прибыль. Вот только средств для осуществления этой задумки у них маловато.
Тогда Джеку приходит в голову отличная идея, и вскоре незадачливые киношники находят себе спонсора, в лице пожилого богача, а заодно и главную героиню, в лице его любовницы, которой стоит только щелкнуть пальчиком, и стареющий Дон Жуан выполнит любое ее желание, и уж тем более самое главное - стать звездой...
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- БПРежиссёр
Барри
Праймус
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ДААктёр
Дэнни
Айелло
- РВАктёр
Роберт
Вул
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- ЛМАктриса
Лори
Меткаф
- Актёр
Илай
Уоллак
- ШЛАктриса
Шерил
Ли Ральф
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ТНАктриса
Тьюзди
Найт
- ВСАктёр
Васек
Симек
- ТРАктёр
Томас
Р. Вот
- ДААктёр
Джейс
Александр
- ММАктриса
Мэри
Мерсье
- УРАктёр
Уильям
Ротко
- ДДАктёр
Дмитрий
Дмитров
- ЧЛАктёр
Чак
Лоу
- ЭБАктёр
Эрнест
Боргнайн
- ФААктриса
Фида
Арадоттир
- РРАктриса
Рафаэла
Роуз Праймэс
- Актёр
Кристофер
Уокен
- СГАктёр
Стефан
Гираш
- МДАктёр
Майкл
Дж. Келли
- ДДАктёр
Джером
Демпси
- РУАктриса
Роберта
Уоллах
- КДАктриса
Кэтлин
Джонсен
- НСАктриса
Нина
Смолл
- Актёр
Тим
Бэгли
- БСАктёр
Байрон
Симпсон
- ДДАктриса
Дэбби
Джеймс
- ДХАктриса
Доун
Хоппер
- ДХАктриса
Дирдри
Хэйд
- ГБАктриса
Гретчен
Бекер
- ЭУАктриса
Эйлин
Уилкинсон
- МКАктёр
Майкл
Кэйпеллупо
- БХАктёр
Бреннан
Ховард
- БПСценарист
Барри
Праймус
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Мейр
Тепер
- РЧПродюсер
Рут
Чарни
- АКПродюсер
Ави
Клайнбергер
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- СКОператор
Свен
Керстен
- ГМКомпозитор
Голт
МакДермот