Wink
Фильмы
Любовники
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовники»

Режиссёры

Сэм Миллер

Сэм Миллер

Sam Miller
Режиссёр

Актёры

Эммануэль Беар

Эммануэль Беар

Emmanuelle Béart
АктрисаJules
Даниэла Нардини

Даниэла Нардини

Daniela Nardini
АктрисаDaphne
Ребекка Р. Палмер

Ребекка Р. Палмер

Rebecca R. Palmer
АктрисаAileen
Кимберли Уильямс-Пэйсли

Кимберли Уильямс-Пэйсли

Kimberly Williams-Paisley
АктрисаDodie
Ли Уильямс

Ли Уильямс

Lee Williams
АктёрGeorge

Сценаристы

Эми Дженкинс

Эми Дженкинс

Amy Jenkins
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Окин

Дэвид Окин

David Aukin
Продюсер
Колин Левенталь

Колин Левенталь

Colin Leventhal
Продюсер
Шила Фрайзер Милн

Шила Фрайзер Милн

Sheila Fraser Milne
Продюсер
Эми Дженкинс

Эми Дженкинс

Amy Jenkins
Продюсер

Художники

Тереза Уэстон

Тереза Уэстон

Teresa Weston
Художница
Фил Харви

Фил Харви

Phil Harvey
Художник
Джилл Тейлор

Джилл Тейлор

Jill Taylor
Художница

Монтажёры

Элен Пирс Льюис

Элен Пирс Льюис

Elen Pierce Lewis
Монтажёр

Композиторы

Тим Атак

Тим Атак

Tim Atack
Композитор