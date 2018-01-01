Любовники (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Elephant Juice
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Из этой очень запутанной истории, случившейся в Лондоне, ее участники выбрались с большим трудом и некоторыми потерями. А ведь все начиналось так славно, и никто в компании не ждал подвохов. Но вернемся в начало, когда влюбленные пары так и искрятся счастьем. Им не хватает ночи для любви и только Билли, один из всех, еще не нашел себе подружку. Его друзья искренне пытаются помочь ему познакомиться с кем-нибудь и, увлекшись благородным делом, оголяют собственные тылы, чего делать совершенно не следовало.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
Рейтинг
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- Актриса
Эммануэль
Беар
- ДНАктриса
Даниэла
Нардини
- РРАктриса
Ребекка
Р. Палмер
- Актриса
Кимберли
Уильямс-Пэйсли
- ЛУАктёр
Ли
Уильямс
- ЭДСценарист
Эми
Дженкинс
- ДОПродюсер
Дэвид
Окин
- КЛПродюсер
Колин
Левенталь
- ШФПродюсер
Шила
Фрайзер Милн
- ЭДПродюсер
Эми
Дженкинс
- ТУХудожница
Тереза
Уэстон
- ФХХудожник
Фил
Харви
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- ЭПМонтажёр
Элен
Пирс Льюис
- ТАКомпозитор
Тим
Атак