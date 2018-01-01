Любовники (фильм, 1997) смотреть онлайн

Действие происходит в современном Сан-Франциско, где герои пытаются разобраться в своих любовных отношениях, пересекающихся друг с другом. Бармен Стивен спит с подругой своего лучшего друга, художника, который об этом узнает к великому своему огорчению.



Знакомая Стивена, работающая с ним вместе за стойкой бара, переспала с преподавательницей живописи Энн, только что порвавшей с молодой любовницей, так как отношения их стали слишком «домашними». Лесбийский опыт ей не понравился. Все персонажи постоянно разговаривают друг с другом и даже с самими собой…



