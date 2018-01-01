Любовники (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Little City
Мелодрама, Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие происходит в современном Сан-Франциско, где герои пытаются разобраться в своих любовных отношениях, пересекающихся друг с другом. Бармен Стивен спит с подругой своего лучшего друга, художника, который об этом узнает к великому своему огорчению.
Знакомая Стивена, работающая с ним вместе за стойкой бара, переспала с преподавательницей живописи Энн, только что порвавшей с молодой любовницей, так как отношения их стали слишком «домашними». Лесбийский опыт ей не понравился. Все персонажи постоянно разговаривают друг с другом и даже с самими собой…
Любовники смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- РБРежиссёр
Роберто
Бенабиб
- ДБАктёр
Джо
Беллан
- Актриса
ДжоБет
Уильямс
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- РЭАктёр
Роберт
Элросс
- ПГАктёр
Питер
Гардинер
- ДБАктёр
Джон
Бон Джови
- Актриса
Пенелопа
Энн Миллер
- ДГАктриса
Джоэнна
Гоуинг
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- АГАктриса
Анна
Гетти
- РБСценарист
Роберто
Бенабиб
- ДЛПродюсер
Джеффри
Л. Дэвидсон
- Продюсер
Бо
Флинн
- РУПродюсер
Рон
Уэкслер
- ССПродюсер
Стефан
Симчовиц
- ДДХудожник
Дон
Де Фина
- БМХудожник
Билл
МакГирр
- АБХудожница
Александра
Батлин
- ДКХудожник
Даниэль
Кинг
- НБМонтажёр
Норман
Бакли
- СКМонтажёр
Слоун
Клевин
- МКомпозитор
Мадер