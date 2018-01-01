Любовники (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Amantes
Драма, Мелодрама18+
О фильме
Перед молодым солдатиком стоит тяжелый выбор: кто? Либо его невеста Тринни, скромная и невинная, либо пожившая вдова Луизa, порочная и бесшабашная. Выбор, который он не может сделать...
- ВАРежиссёр
Висенте
Аранда
- МЭАктриса
Мабель
Эсканьо
- ХСАктёр
Хосе
Серро
- СГАктёр
Сатурнино
Гарсия
- МВАктриса
Марибель
Верду
- ГЛАктёр
Габриэль
Латорре
- АААктриса
Алисия
Агут
- ЭСАктёр
Энрике
Серро
- ХСАктёр
Хорхе
Санс
- РБАктёр
Рикард
Боррас
- ВААктриса
Виктория
Абриль
- КПСценарист
Карлос
Перес Меринеро
- ВАСценарист
Висенте
Аранда
- АдСценарист
Альваро
дель Амо
- ХЛПродюсер
Хосе
Луис Рубио
- ПКПродюсер
Педро
Коста
- НБХудожница
Нереида
Б. Арнау
- ХРХудожник
Хосеп
Росель
- ТФМонтажёр
Тереса
Фонт
- ХНКомпозитор
Хосе
Ньето