Любовник (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, L'amant
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
1929 год, колониальный Сайгон. Богатый изысканный китаец знакомится с юной француженкой. Между ними вспыхивает страсть.
Любовник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаФранция, Великобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
Рейтинг
- Режиссёр
Жан-Жак
Анно
- ДМАктриса
Джейн
Марч
- ЭШАктриса
Энн
Шофюсс
- АДАктёр
Арно
Джованинетти
- ЛФАктриса
Лиза
Фолкнер
- ФМАктриса
Фредерик
Менинже
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- СМАктёр
Сиэм
Ман
- ФЛАктёр
Филипп
Ле Дем
- Актёр
Тони
Люн Ка-Фай
- ЖМАктриса
Жанна
Моро
- ЖБСценарист
Жерар
Браш
- МДСценарист
Маргерит
Дюрас
- Сценарист
Жан-Жак
Анно
- ЖТПродюсер
Жак
Тронель
- КБПродюсер
Клод
Берри
- Продюсер
Тимоти
Баррилл
- ЖБПродюсер
Жозе
Бенабан-Луазо
- ИСХудожница
Ивонн
Сассино Де Нель
- ОРХудожник
Оливье
Радо
- ХТХудожник
Хоанг
Тхань Ат
- НБМонтажёр
Ноэль
Буассон