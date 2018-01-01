Любовник
Любовник

Любовник (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, L'amant
Драма, Мелодрама18+

О фильме

1929 год, колониальный Сайгон. Богатый изысканный китаец знакомится с юной француженкой. Между ними вспыхивает страсть.

Страна
Франция, Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовник»