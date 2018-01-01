Любовник (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Lover Boy
Драма, Мелодрама18+
О фильме
Мику всего лишь 16 лет, но он больше заинтересован в общении с Салли, которой уже за 40, чем со своими друзьями-ровесниками. Изначально Салли наняла его, чтобы он постриг газон. Теперь они любовники. Мик становится по-настоящему удрученным, когда она находит ему замену в лице соответствующего ей по возрасту мужчины. Когда Мик узнает об избиении Салли этим человеком, он решает отомстить...
- ДРРежиссёр
Джеффри
Райт
- ДДАктриса
Джиллиан
Джонс
- БВАктёр
Брайан
Ворф
- БГАктриса
Беверли
Гардинер
- ДПАктёр
Дэниэл
Поллок
- ДКАктёр
Джон
Конкэннон
- ПХАктёр
Питер
Хоскин
- ЭГАктриса
Элис
Гарнер
- ЭМАктёр
Эрик
Мьюек
- Актёр
Ноа
Тейлор
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ДРСценарист
Джеффри
Райт
- ЙППродюсер
Йен
Прингл
- ДШПродюсер
Дэниэл
Шарф
- ДБХудожница
Джоди
Борланд
- ГФМонтажёр
Грант
Фенн
- ДККомпозитор
Джон
Клиффорд Уайт