Любовник (фильм, 1989) смотреть онлайн

Мику всего лишь 16 лет, но он больше заинтересован в общении с Салли, которой уже за 40, чем со своими друзьями-ровесниками. Изначально Салли наняла его, чтобы он постриг газон. Теперь они любовники. Мик становится по-настоящему удрученным, когда она находит ему замену в лице соответствующего ей по возрасту мужчины. Когда Мик узнает об избиении Салли этим человеком, он решает отомстить...



