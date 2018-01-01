Любовник
Wink
Фильмы
Любовник

Любовник (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Lover Boy
Драма, Мелодрама18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мику всего лишь 16 лет, но он больше заинтересован в общении с Салли, которой уже за 40, чем со своими друзьями-ровесниками. Изначально Салли наняла его, чтобы он постриг газон. Теперь они любовники. Мик становится по-настоящему удрученным, когда она находит ему замену в лице соответствующего ей по возрасту мужчины. Когда Мик узнает об избиении Салли этим человеком, он решает отомстить...

Любовник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг