Любовь живет три года
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь живет три года»

Режиссёры

Фредерик Бегбедер

Frédéric Beigbeder
Режиссёр

Актёры

Луиз Бургуэн

Louise Bourgoin
АктрисаAlice / Antoine's wife
Гаспар Пруст

Gaspard Proust
Актёр
Джои Старр

JoeyStarr
АктёрJean-Georges
Джонатан Ламбер

Jonathan Lambert
АктёрPierre
Фредерик Бель

Frédérique Bel
АктрисаKathy
Элиза Сенауи

Elisa Sednaoui
Актриса
Николя Бедос

Nicolas Bedos
АктёрAntoine / Marc's cousin-Alice's husband
Анни Дюпере

Anny Duperey
АктрисаMère de Marc
Бернар Менез

Bernard Menez
АктёрPère de Marc
Пом Клементьефф

Pom Klementieff
АктрисаFiancée du père

Сценаристы

Кристоф Тюрпен

Christophe Turpin
Сценарист
Жиль Вердиани

Gilles Verdiani
Сценарист
Фредерик Бегбедер

Frédéric Beigbeder
Сценарист

Продюсеры

Ален Крюгер

Alain Kruger
Продюсер
Глэдис Брукфилд-Хэмпсон

Gladys Brookfield-Hampson
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Александр Воронов

Актёр дубляжа
Сергей Казаков

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа

Операторы

Ив Кап

Yves Cape
Оператор

Композиторы

Мартин Раппено

Martin Rappeneau
Композитор