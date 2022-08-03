Любовь живет три года
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Любовь живет три года

Любовь живет три года (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, L'amour dure trois ans
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

Главный герой — журналист Марк Марронье, пишущий светскую хронику. Он уверен, что любовь живeт три года: сначала люди страстно любят друг друга, потом нежно и по-дружески, а потом им становится скучно. Причины таких взглядов кроются в том, что сам Марк никогда не любил больше трeх лет…

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь живет три года»