Любовь живет три года (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, L'amour dure trois ans
Мелодрама, Комедия93 мин18+
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О фильме
Главный герой — журналист Марк Марронье, пишущий светскую хронику. Он уверен, что любовь живeт три года: сначала люди страстно любят друг друга, потом нежно и по-дружески, а потом им становится скучно. Причины таких взглядов кроются в том, что сам Марк никогда не любил больше трeх лет…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ФБРежиссёр
Фредерик
Бегбедер
- ЛБАктриса
Луиз
Бургуэн
- ГПАктёр
Гаспар
Пруст
- ДСАктёр
Джои
Старр
- ДЛАктёр
Джонатан
Ламбер
- ФБАктриса
Фредерик
Бель
- ЭСАктриса
Элиза
Сенауи
- Актёр
Николя
Бедос
- АДАктриса
Анни
Дюпере
- БМАктёр
Бернар
Менез
- ПКАктриса
Пом
Клементьефф
- КТСценарист
Кристоф
Тюрпен
- ЖВСценарист
Жиль
Вердиани
- ФБСценарист
Фредерик
Бегбедер
- АКПродюсер
Ален
Крюгер
- ГБПродюсер
Глэдис
Брукфилд-Хэмпсон
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ИКОператор
Ив
Кап
- МРКомпозитор
Мартин
Раппено