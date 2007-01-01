Любовь во время холеры (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Love in the Time of Cholera
Драмы, Мелодрамы132 мин12+
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Сюжет
Прекрасный, но бедный юноша Флорентино Ариза признается Фермине Дазе в вечной любви. Однако девушка выходит замуж за более состоятельного поклонника. Но Флорентино не отступает - он верит и ждет - проходит путь от посыльного до судового магната.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ньюэлл
- Актёр
Хавьер
Бардем
- ДМАктриса
Джованна
Меццоджорно
- Актёр
Бенджа�мин
Брэтт
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Джон
Легуизамо
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- ДБАктриса
Джина
Бернард Форбс
- МГАктриса
Марсела
Гардеасабаль
- ХААктёр
Хуан
Анхель
- ЛГАктриса
Лилиана
Гонсалес
- РХСценарист
Рональд
Харвуд
- ГГСценарист
Габриэль
Гарсиа Маркес
- РСПродюсер
Роберт
Скотт Штейндорфф
- БМПродюсер
Брантли
М. Данауэй
- ДГПродюсер
Дэнни
Гринспун
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кисляров
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- РБХудожник
Роберто
Бонелли
- ПКХудожник
Пол
Кирби
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- МАХудожник
Марит
Аллен
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- АБОператор
Аффонсу
Беату
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто