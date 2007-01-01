Любовь во время холеры (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Прекрасный, но бедный юноша Флорентино Ариза признается Фермине Дазе в вечной любви. Однако девушка выходит замуж за более состоятельного поклонника. Но Флорентино не отступает - он верит и ждет - проходит путь от посыльного до судового магната.



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