Любовь во время холеры
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Любовь во время холеры

Любовь во время холеры (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Love in the Time of Cholera
Драмы, Мелодрамы132 мин12+

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Сюжет

Прекрасный, но бедный юноша Флорентино Ариза признается Фермине Дазе в вечной любви. Однако девушка выходит замуж за более состоятельного поклонника. Но Флорентино не отступает - он верит и ждет - проходит путь от посыльного до судового магната.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь во время холеры»

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