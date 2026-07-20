Любовь в Риме
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Любовь в Риме

Фильм Любовь в Риме

1960, Un amore a Roma
Драма, Мелодрама18+
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О фильме

Молодой писатель Марчелло из благородной и разорённой семьи влюбляется в начинающую актрису по имени Анна. Разница в их характерах влечёт за собой бесконечную череду ссор и примирений.

Страна
Италия, Франция, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь в Риме»