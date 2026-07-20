Фильм Любовь в Риме
1960, Un amore a Roma
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДРРежиссёр
Дино
Ризи
- МДАктриса
Милен
Демонжо
- ПБАктёр
Питер
Болдуин
- ЭМАктриса
Эльза
Мартинелли
- КГАктёр
Клаудио
Гора
- МПАктриса
Мария
Перши
- УОАктёр
Умберто
Орсини
- ФАктёр
Фанфулла
- ВДАктёр
Витторио
Де Сика
- ЭГАктёр
Энрико
Глори
- ЭУАктриса
Энн
Уайт
- РКАктёр
Риккардо
Куччолла
- ЭПАктёр
Эрколе
Патти
- ЭФСценарист
Эннио
Флайяно
- ДРСценарист
Дино
Ризи
- ЭПСценарист
Эрколе
Патти
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- АБПродюсер
Артур
Браунер
- ПТХудожник
Пьеро
Този
- ФФХудожник
Фортунато
Фраска
- КРКомпозитор
Карло
Рустикелли