Любовь в Альпах (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.92021, Two for the Win
Драмы, Мелодрамы81 мин12+
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Сюжет
Чемпион мира в лыжном спорте Джастин О’Нил возвращается в свой родной город ради победы в лыжной гонке. К соревнованию его готовит его подруга детства и горнолыжный инструктор Кейла Грин. На заснеженных склонах между ними вспыхивают чувства.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джерри
Чиккоритти
- ШСАктриса
Шарлотта
Салливан
- ТДАктёр
Тревор
Донован
- ШМАктриса
Шиван
Мерфи
- ДРАктёр
Джон
Ралстон
- ФЯАктёр
Фарид
Яздани
- АМАктриса
Аманда
Мартинес
- ШМАктриса
Шона
МакКенна
- МБАктёр
Майкл
Бьянчи
- РСАкт�риса
Рэйчел
Селлан
- Актриса
Алисия
Ричардсон
- АКСценарист
Андреа
Каннинг
- НВСценарист
Нина
Вейнман
- МБПродюсер
Майкл
Барбуто
- АКПродюсер
Андреа
Каннинг
- ТДПродюсер
Тревор
Донован