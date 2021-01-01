Любовь в Альпах
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Любовь в Альпах

Любовь в Альпах (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.92021, Two for the Win
Драмы, Мелодрамы81 мин12+

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Сюжет

Чемпион мира в лыжном спорте Джастин О’Нил возвращается в свой родной город ради победы в лыжной гонке. К соревнованию его готовит его подруга детства и горнолыжный инструктор Кейла Грин. На заснеженных склонах между ними вспыхивают чувства.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb