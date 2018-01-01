Wink
Любовь прет-а-порте
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь прет-а-порте»

Режиссёры

Макс Нардари

Max Nardari
Режиссёр

Актёры

Ольга Погодина

Актриса
Андреа Прети

Andrea Preti
Актёр
Лариса Удовиченко

Актриса
Джанкарло Джаннини

Giancarlo Giannini
Актёр
Паоло Контичини

Paolo Conticini
Актёр
Нино Фрассика

Nino Frassica
Актёр
Владислав Лисовец

Актёр
Михаил Химичев

Актёр
Пьетро Де Силва

Pietro De Silva
Актёр
Тоска Д’Аквино

Tosca D'Aquino
Актриса

Сценаристы

Макс Нардари

Max Nardari
Сценарист
Альба Мария Каликкьо

Сценарист

Продюсеры

Алексей Пиманов

Продюсер
Ольга Погодина

Продюсер
Пьетро Инноченци

Pietro Innocenzi
Продюсер

Операторы

Джанкарло Феррандо

Giancarlo Ferrando
Оператор

Композиторы

Олег Воляндо

Композитор