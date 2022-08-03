Любовь прет-а-порте (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Любовь прет-а-порте
Комедия81 мин12+
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О фильме
Он — знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она — красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного. Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для неe тем, кого она готова была полюбить, но не могла… Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни… А чего не сделаешь ради любви?..
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МНРежиссёр
Макс
Нардари
- Актриса
Ольга
Погодина
- АПАктёр
Андреа
Прети
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- ПКАктёр
Паоло
Контичини
- НФАктёр
Нино
Фрассика
- Актёр
Владислав
Лисовец
- Актёр
Михаил
Химичев
- ПДАктёр
Пьетро
Де Силва
- ТДАктриса
Тоска
Д’Аквино
- МНСценарист
Макс
Нардари
- АМСценарист
Альба
Мария Каликкьо
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Ольга
Погодина
- ПИПродюсер
Пьетро
Инноченци
- ДФОператор
Джанкарло
Феррандо
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо