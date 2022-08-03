Любовь прет-а-порте
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Любовь прет-а-порте

Любовь прет-а-порте (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Любовь прет-а-порте
Комедия81 мин12+

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О фильме

Он — знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она — красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного. Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для неe тем, кого она готова была полюбить, но не могла… Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни… А чего не сделаешь ради любви?..

Страна
Италия, Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь прет-а-порте»