Любовь и прочий зоопарк (фильм, 2017) смотреть онлайн

Переехав в Париж, Гаспар долгое время отказывался поддерживать связь с семьей, но теперь все же решается съездить в дом своего детства, на свадьбу отца. В пути он случайно знакомится с эксцентричной Лорой и приглашает ее присоединиться, чтобы сыграть роль его подружки. Лора еще не знает, что следующие дни ей предстоит провести посреди заповедника в окружении удивительных зверей и не менее причудливых людей.

