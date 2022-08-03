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Любовь и милосердие HD

Любовь и милосердие HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Love & Mercy
Триллер, Ужасы115 мин18+

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О фильме

История затворнического автора песен Beach Boys и музыканта Брайана Уилсона, от его успехов с чрезвычайно влиятельными оркестровыми популярными альбомами к его нервному срыву и последующему столкновению с врачом, доктором Юджином Лэнди.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и милосердие HD»