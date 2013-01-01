Любовь - это идеальное преступление (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, L'amour est un crime parfait
Триллеры, Драмы106 мин18+
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Сюжет
У Марка, преподавателя литературы в лозаннском университете, репутация коллекционера любовных приключений со своими студентками. Одна из самых ярких завоеванных им студенток исчезает, и через несколько дней после этого Марк встречает Анну, которая стремится больше узнать об исчезновении с�воей падчерицы.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АЛРежиссёр
Арно
Ларьё
- ЖЛРежиссёр
Жан-Мари
Ларьё
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- МАктриса
Майвенн
- СФАктриса
Сара
Форестье
- Актёр
Дени
Подалидес
- МДАктриса
Мэрион
Дювал
- ДДАктёр
Дамьен
Дорсаз
- КфАктёр
Карл
фон Малаисе
- ФДСценарист
Филипп
Джиан
- АЛСценарист
Арно
Ларьё
- ЖЛСценарист
Жан-Мари
Ларьё
- ФБПродюсер
Френсис
Бьеспфлуг
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ДЭПродюсер
Диана
Элбаум