Любовь - это идеальное преступление (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

У Марка, преподавателя литературы в лозаннском университете, репутация коллекционера любовных приключений со своими студентками. Одна из самых ярких завоеванных им студенток исчезает, и через несколько дней после этого Марк встречает Анну, которая стремится больше узнать об исчезновении с�воей падчерицы.



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