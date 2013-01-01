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Любовь - это идеальное преступление

Любовь - это идеальное преступление (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, L'amour est un crime parfait
Триллеры, Драмы106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

У Марка, преподавателя литературы в лозаннском университете, репутация коллекционера любовных приключений со своими студентками. Одна из самых ярких завоеванных им студенток исчезает, и через несколько дней после этого Марк встречает Анну, которая стремится больше узнать об исчезновении своей падчерицы.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь - это идеальное преступление»

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