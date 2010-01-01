Любовь – это для двоих (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.62010, L'amour, c'est mieux à deux
Мелодрамы, Комедии95 мин18+
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Сюжет
Мишель мечтает об идеальном случайном знакомстве с девушкой, а Винсент считает, что у мужчин вместо мозгов — секс. Диаметрально противоположным взглядам на женщин друзей детства грозит крах после знакомства с Анжелой и Натали.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДФРежиссёр
Доминик
Фарруджия
- АЛРежиссёр
Арно
Лемор
- ККАктёр
Кловис
Корнийяк
- Актриса
Виржини
Эфира
- Актёр
Маню
Пайе
- АЭАктриса
Аннелиз
Эсме
- Актриса
Лоранс
Арне
- ШБАктриса
Ширли
Буске
- ДЛАктёр
Джонатан
Ламбер
- Актёр
Лоран
Лафитт
- СВАктриса
Софи
Вуз�ло
- ЭСАктёр
Эммануэль
Суарез
- ФДСценарист
Франк
Дюбоск
- АЛСценарист
Арно
Лемор
- ДФПродюсер
Доминик
Фарруджия