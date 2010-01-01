Любовь – это для двоих
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Любовь – это для двоих

Любовь – это для двоих (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.62010, L'amour, c'est mieux à deux
Мелодрамы, Комедии95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Мишель мечтает об идеальном случайном знакомстве с девушкой, а Винсент считает, что у мужчин вместо мозгов — секс. Диаметрально противоположным взглядам на женщин друзей детства грозит крах после знакомства с Анжелой и Натали.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb