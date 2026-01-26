Фильм Любить...

О фильме
Что такое любовь? Четыре новеллы о любви, соединенные кадрами кинохроники конца 60-х годов. Авторы ставят перед зрителями простой вопрос: что значит любить?
СтранаСССР
ЖанрДрама, Документальный, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Калик
- ИТРежиссёр
Инна
Туманян
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- Актриса
Екатерина
Васильева
- АЛАктриса
Антонина
Лефтий
- Актриса
Светлана
Светличная
- ЛКАктёр
Лев
Круглый
- МКСценарист
Михаил
Калик
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- ИДСценарист
Ион
Друцэ
- АЗСценарист
Авенир
Зак
- МЩПродюсер
М.
Щербак
- СБХудожник
Станислав
Булгаков
- АРХудожница
Аурелия
Роман
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев