Фильм Любимец богов
1930, Liebling der Götter
Комедия18+
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О фильме
История рассказывает об Альберте Винкельмане — знаменитом оперном теноре и любимце публики, чьим голосом и шармом восхищаются. Из-за его невероятного успеха у поклонниц он заслужил статус настоящего «любимца богов». Однако его жена Агата, устав от постоянных интрижек богемного мужа с прекрасным полом, начинает сильно переживать за их брак. Чтобы проучить супруга и вернуть его внимание, она решает сама завести роман с князем Борисом Юсуповым, что приводит к череде забавных и драматичных недоразумений
Рейтинг
6.3 IMDb
- РМАктриса
Рената
Мюллер
- ОЧАктриса
Ольга
Чехова
- ВПАктёр
Вилли
Прагер
- ВСАктёр
Владимир
Соколов
- ЭСАктёр
Эваристо
Синьорини
- ТВАктриса
Трус
Ван Алтен
- ББАктриса
Бетти
Бёрд
- БГАктриса
Бетти
Гаст
- ФААктёр
Фриц
Альберти
- ФГАктёр
Фриц
Грайнер
- ФСАктёр
Фриц
Спира
- ГМСценарист
Ганс
Мюллер
- ЭППродюсер
Эрих
Поммер
- ЭКХудожник
Эрих
Кеттельхут
- РХХудожник
Рене
Хьюберт
- КИОператор
Константин
Ирмен-Чет
- ГРОператор
Гюнтер
Риттау
- ВШКомпозитор
Вилли
Шмидт-Гентнер