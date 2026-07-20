История рассказывает об Альберте Винкельмане — знаменитом оперном теноре и любимце публики, чьим голосом и шармом восхищаются. Из-за его невероятного успеха у поклонниц он заслужил статус настоящего «любимца богов». Однако его жена Агата, устав от постоянных интрижек богемного мужа с прекрасным полом, начинает сильно переживать за их брак. Чтобы проучить супруга и вернуть его внимание, она решает сама завести роман с князем Борисом Юсуповым, что приводит к череде забавных и драматичных недоразумений

