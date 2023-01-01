Любимая (фильм, 1998) смотреть онлайн

Действие фильма происходит в 1873 году. Женщина со Среднего Запада по имени Сети живёт неподалёку от города Цинциннати со своей дочерью-подростком Денвер. Фильм начинается с того, что её семью терроризирует полтергейст. Десять лет спустя ей наносит неожиданный визит старый друг Пол Д., которого она знала, когда они были рабами на плантации в Кентукки.



