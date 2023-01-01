Любимая (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Beloved
Ужасы, Драма12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие фильма происходит в 1873 году. Женщина со Среднего Запада по имени Сети живёт неподалёку от города Цинциннати со своей дочерью-подростком Денвер. Фильм начинается с того, что её семью терроризирует полтергейст. Десять лет спустя ей наносит неожиданный визит старый друг Пол Д., которого она знала, когда они были рабами на плантации в Кентукки.
Рейтинг
- Режиссёр
Джонатан
Демме
- ДИАктёр
Дэшил
Ивис
- КДАктёр
Кален
Джонсон
- Актёр
Дэнни
Гловер
- КЭАктриса
Кимберли
Элиз
- ДЧАктёр
Джуд
Чикколелла
- КЭАктриса
Кессия
Эмбри
- Актриса
Опра
Уинфри
- ЭПАктёр
Эмиль
Пиннок
- БРАктриса
Би
Ричардс
- ЯБАктриса
Яда
Бинер
- ТМСценарист
Тони
Моррисон
- АБСценарист
Адам
Брукс
- РЛСценарист
Ричард
ЛаГравенес
- АБСценарист
Акошуа
Бусиа
- Продюсер
Джонатан
Демме
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Эдвард
Саксон
- КФПродюсер
Кейт
Форте
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- Художница
Кристи
Зиа
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман