Wink
Фильмы
Люби меня, люби меня
Актёры и съёмочная группа фильма «Люби меня, люби меня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Люби меня, люби меня»

Режиссёры

Роджер Камбл

Роджер Камбл

Roger Kumble
Режиссёр

Актёры

Миа Дженкинс

Миа Дженкинс

Mia Jenkins
Актриса
Андреа Гуо

Андреа Гуо

Andrea Guo
Актриса
Элизабет Киннер

Элизабет Киннер

Elizabeth Kinnear
Актриса
Бруну Кабреризу

Бруну Кабреризу

Bruno Cabrerizo
Актёр
Анхель де Мигель

Анхель де Мигель

Ángel de Miguel
Актёр

Продюсеры

Андреа Леоне

Андреа Леоне

Andrea Leone
Продюсер
Раффаэлла Леоне

Раффаэлла Леоне

Raffaella Leone
Продюсер

Художники

Массимилиано Стуриале

Массимилиано Стуриале

Massimiliano Sturiale
Художник
Джемма Масканьи

Джемма Масканьи

Gemma Mascagni
Художница

Операторы

Мартина Кокко

Мартина Кокко

Martina Cocco
Оператор