Люби меня, люби меня (фильм, 2026) смотреть онлайн

После смерти брата юная Джун переезжает в Италию, чтобы учиться в престижной школе. С началом занятий она чувствует влечение к местному задире Джеймсу, но начинает встречаться с его лучшим другом Уиллом — образцовым учеником. Однако внешность обманчива, и вскоре девушка понимает, что никто в школе не является тем, за кого себя выдаёт.

