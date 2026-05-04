Люби меня, люби меня (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.32026, Love Me, Love Me
Драма, Мелодрама98 мин18+
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О фильме
После смерти брата юная Джун переезжает в Италию, чтобы учиться в престижной школе. С началом занятий она чувствует влечение к местному задире Джеймсу, но начинает встречаться с его лучшим другом Уиллом — образцовым учеником. Однако внешность обманчива, и вскоре девушка понимает, что никто в школе не является тем, за кого себя выдаёт.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.2 IMDb