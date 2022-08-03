Лунтик и его друзья. Водные лыжи (фильм, 2011) смотреть онлайн

Лунтик, Кузя и Пчеленок слышали, что не только зимой можно кататься на лыжах. Они притащили из дома лыжи, стали приспосабливать их к катанию на воде, начали вытягивать водоросли и… случайно пиявка, зацепившись за водоросли, прокатила Лунтика.

