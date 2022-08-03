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Лунтик и его друзья. Водные лыжи

Лунтик и его друзья. Водные лыжи (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Водные лыжи
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

Лунтик, Кузя и Пчеленок слышали, что не только зимой можно кататься на лыжах. Они притащили из дома лыжи, стали приспосабливать их к катанию на воде, начали вытягивать водоросли и… случайно пиявка, зацепившись за водоросли, прокатила Лунтика.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Водные лыжи»