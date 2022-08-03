Wink
Фильмы
Лунтик и его друзья. Цветок

Лунтик и его друзья. Цветок (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Цветок
Мультфильм, Приключения5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пчелeнок попросил Лунтика присмотреть за цветком. Ато из-за вредных гусениц цветок мог бы погибнуть. Хорошо, что Лунтик был рядом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Цветок»