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Лунтик и его друзья. Сюрприз

Лунтик и его друзья. Сюрприз (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Сюрприз
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

Лунтик пошeл гулять с тестом. Но оно мешало гулять, друзья унесли его домой, и когда прилетела баба Капа, они сказали, что тесто хотело убежать, но они его остановили.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Сюрприз»