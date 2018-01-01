Wink
Лунтик и его друзья. Справедливость
Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Справедливость»

Режиссёры

Елена Галдобина

Режиссёр

Актёры

Екатерина Гороховская

АктрисаЛунтик / пчелёнок / бабочка Роза / Сьюзя
Михаил Черняк

Актёрпескарь Иванович / рак Чикибряк
Елена Шульман

АктрисаКузя / баба Капа / учительница / бабочка Маргарита / Тим / Дина
Наталья Данилова

Актрисачерепаха тётя Мотя
Юлия Рудина

АктрисаМила / Элина / бабочка Юля / бабочка Роза
Елена Соловьева

Актрисапиявка
Анатолий Петров

Актёргенерал Шер / паук Шнюк / Корней Корнеевич
Олег Куликович

АктёрВупсень / Пупсень
Константин Бронзит

Актёржаба Клава
Светлана Письмиченко

Актрисапчелёнок (первые серии)

Сценаристы

Анна Саранцева

Сценарист
Елена Галдобина

Сценарист
Федор Дмитриев

Сценарист

Продюсеры

Александр Боярский

Продюсер
Сергей Сельянов

Продюсер
Ольга Тарарина

Продюсер

Художники

Марина Комаркевич

Художница
Татьяна Клейн

Художница
Вита Ткачёва

Художница
Екатерина Максименко

Художница

Монтажёры

Антон Кобзарь

Монтажёр

Композиторы

Максим Кошеваров

Композитор
Сергей Зыков

Композитор
Сергей Кузьмин

Композитор
Михаил Чертищев

Композитор