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Лунтик и его друзья. Справедливость

Лунтик и его друзья. Справедливость (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Справедливость
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

Друзья решили сделать на день рождения Миле необычный подарок – построить из песка большую и красивую крепость, но Кузя разломал башню гусениц, а те – башню Кузи. Так, «в борьбе» за справедливость разрушили все…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Справедливость»