Лунтик и его друзья. Сияние (фильм, 2011) смотреть онлайн

Гусеницы обидели светлячков, сказав, что их сияние никому не нужно. А ночью тучи заслонили луну, да и ветер поднялся, затушив у всех лакомившихся земляникой на поляне фонарики. Вот тогда-то гусеницы поняли пользу светлячков и с благодарностью приняли от них помощь в освещении пути домой.

