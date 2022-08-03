Wink
Фильмы
Лунтик и его друзья. Сияние

Лунтик и его друзья. Сияние (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Сияние
Мультфильм, Приключения5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гусеницы обидели светлячков, сказав, что их сияние никому не нужно. А ночью тучи заслонили луну, да и ветер поднялся, затушив у всех лакомившихся земляникой на поляне фонарики. Вот тогда-то гусеницы поняли пользу светлячков и с благодарностью приняли от них помощь в освещении пути домой.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Сияние»