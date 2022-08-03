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Лунтик и его друзья. Раковина

Лунтик и его друзья. Раковина (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Раковина
Мультфильм, Приключения5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дядя Рак решил выкинуть поцарапанную раковину. Потом они пошли искать новый домик, но были неудобства. Оказывается, что новое не всегда лучше старого.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Раковина»