Лунтик и его друзья. Пол (фильм, 2011) смотреть онлайн

В доме, где живут баба Капа, генерал Шер и Лунтик, провалился пол, но генерал Шер не хочет его чинить. Потом, когда он проваливается в подпол и ушибается, понимает, что если что-то сломалось, нужно срочно это починить. И решает чинить сломанные полы.

