Wink
Фильмы
Лунтик и его друзья. Пол

Лунтик и его друзья. Пол (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Пол
Мультфильм, Приключения5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В доме, где живут баба Капа, генерал Шер и Лунтик, провалился пол, но генерал Шер не хочет его чинить. Потом, когда он проваливается в подпол и ушибается, понимает, что если что-то сломалось, нужно срочно это починить. И решает чинить сломанные полы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Пол»