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Лунтик и его друзья. Первый снег

Лунтик и его друзья. Первый снег (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Первый снег
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

Лунтик хочет выйти на улицу, не дождавшись, когда зима кончится через 3 месяца, но баба Капа не разрешает. А Лунтик тайком вышел на улицу и потом позвал всех своих друзей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Первый снег»