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Лунтик и его друзья. Паутина

Лунтик и его друзья. Паутина (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Паутина
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

Дядя Шнюк решил, что его паутина никому не нужна и всем мешает: то кто-то влип в неe, то у кого-то что-то сломалось из-за неe. Потом Лунтик после того, как спас муравьев от беды, доказал всем, что паутина не раз сослужит им добрую службу.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Паутина»