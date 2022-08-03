Лунтик и его друзья. Паутина (фильм, 2011) смотреть онлайн

Дядя Шнюк решил, что его паутина никому не нужна и всем мешает: то кто-то влип в неe, то у кого-то что-то сломалось из-за неe. Потом Лунтик после того, как спас муравьев от беды, доказал всем, что паутина не раз сослужит им добрую службу.

