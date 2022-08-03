Лунтик и его друзья. Насолили (фильм, 2011) смотреть онлайн

Капа не успевала посолить суп, а ведь если его не сразу посолить после варки, он будет невкусным. Тогда Лунтик и друзья договорились, что положат в суп всего 1 ложку соли. Но они забыли про поручение бабы Капы и каждый из друзей клал по ложке соли.

