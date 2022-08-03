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Лунтик и его друзья. Гимн

Лунтик и его друзья. Гимн (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Гимн
Мультфильм, Приключения5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Лунтик и его друзья написали гимн про дружбу, но гусеницы исправили их слова на свои, чтобы все пели про них.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Гимн»