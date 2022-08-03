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Лунтик и его друзья. Беспорядок

Лунтик и его друзья. Беспорядок (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Беспорядок
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

В пруду пиявка устроила вечеринку. Начался полный беспорядок, и все потому, что Пескарь Иваныч не выходил из дома, поскольку за слежение порядка ему никто даже спасибо ни разу не сказал. Потом он понял, что важно быть хорошим охранником.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Беспорядок»