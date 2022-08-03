Лунтик и его друзья. Беспорядок (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Лунтик и его друзья. Беспорядок
Мультфильм, Приключения5 мин18+
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О фильме
В пруду пиявка устроила вечеринку. Начался полный беспорядок, и все потому, что Пескарь Иваныч не выходил из дома, поскольку за слежение порядка ему никто даже спасибо ни разу не сказал. Потом он понял, что важно быть хорошим охранником.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ЕГРежиссёр
Елена
Галдобина
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- Актриса
Наталья
Данилова
- Актриса
Юлия
Рудина
- ЕСАктриса
Елена
Соловьева
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Константин
Бронзит
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- АССценарист
Анна
Саранцева
- ЕГСценарист
Елена
Галдобина
- ФДСценарист
Федор
Дмитриев
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ОТПродюсер
Ольга
Тарарина
- МКХудожница
Марина
Комаркевич
- ТКХудожница
Татьяна
Клейн
- ВТХудожница
Вита
Ткачёва
- ЕМХудожница
Екатерина
Максименко
- АКМонтажёр
Антон
Кобзарь
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- СЗКомпозитор
Сергей
Зыков
- СККомпозитор
Сергей
Кузьмин
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев