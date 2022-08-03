Лунтик и его друзья. Беспорядок (фильм, 2011) смотреть онлайн

В пруду пиявка устроила вечеринку. Начался полный беспорядок, и все потому, что Пескарь Иваныч не выходил из дома, поскольку за слежение порядка ему никто даже спасибо ни разу не сказал. Потом он понял, что важно быть хорошим охранником.

